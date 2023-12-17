В IBU зазначили, що норвежцю заборонили стартувати у змаганнях через порушення правил безпеки. У приміщенні норвезької команди біатлоністом був здійснений постріл під час холостої стрільби.
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Чому біатлоніста не допустили до змагань
На щастя, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав. Однак біатлоніста вирішили вже ж такипокарати та не допустити до останньої гонки у цьому році.
"Я глибоко шкодую про цей інцидент і прошу вибачення у всієї біатлонної родини, моїх товаришів по команді та власника готелю за те, що трапилося.
Це жорстоке нагадування для мене та для всіх біатлоністів про те, наскільки насправді важливими є правила техніки безпеки", – сказав Легрейд.
Що відомо про біатлоніста
- Легрейд вважається одним із лідерів не тільки норвезької команди, а і загального рейтингу. Наразі він перебуває у топ-3, в його активі 301 бал.
- Найкращий результат у нинішньому сезоні – 2 місце в спринтів на другому етапі Кубка світу в Гохвільцені.