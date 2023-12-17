В IBU зазначили, що норвежцю заборонили стартувати у змаганнях через порушення правил безпеки. У приміщенні норвезької команди біатлоністом був здійснений постріл під час холостої стрільби.

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Чому біатлоніста не допустили до змагань

На щастя, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав. Однак біатлоніста вирішили вже ж такипокарати та не допустити до останньої гонки у цьому році.

"Я глибоко шкодую про цей інцидент і прошу вибачення у всієї біатлонної родини, моїх товаришів по команді та власника готелю за те, що трапилося.

Це жорстоке нагадування для мене та для всіх біатлоністів про те, наскільки насправді важливими є правила техніки безпеки", – сказав Легрейд.

Нагадаємо, що чоловічий мас-старт відбудеться у неділю, 17 грудня. Початок гонки о 15:45.

Що відомо про біатлоніста