Третий этап Кубка мира по биатлону, проходящий в швейцарском Ленцерхайде, 17 декабря завершится женским и мужским масс-стартами. Украина будет представлена спортсменами в обеих гонках.
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Меркушина, Петренко, Джима и Пидручный отобрались в масс-старты в Ленцерхайде
В женском масс-старте честь Украины будут защищать Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Юлия Джима. В мужской гонке выступит капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный.
Лучшим результатом сборной Украины в личных гонках этого сезона является 10-е место Анастасии Меркушиной в преследовании в Ленцерхайде. В прошлом сезоне "сине-желтые" не выиграли на Кубке мира ни одной медали.