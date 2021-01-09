Легрейд неожиданно выиграл мужскую гонку-преследования, Прима финишировал 30-ым
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в мужской гонке-преследования весь подиум заняли норвежские биатлонисты. Вот только победителем гонки стал не тот, кто стартовал первым.
Первым стартовал Иоганнес Бё. Но уже на первой стрельбе он допустил промах. И вообще до конца гонки не сумел ни разу преодолеть огневой рубеж чисто. Особенно провальным для него стал третий огневой рубеж. Лидер общего зачета Кубка мира сделал аж четыре промаха. И в итоге финишировал лишь восьмым, проиграв еще и на трассе борьбу за седьмое место.
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Близок к победе был и его брат Тарьей Бё. Но и его подвела точность. Он выехал на последнюю стрельбу лидером. Но после этого сделал сразу три промаха. Поэтому в итоге финишировал лишь третьим.
Первым же финишировал Штурла Легрейд. На четвертый огневой рубеж он приехал третьим. Но пока его конкуренты промахивались в стрельбе (сам он сделал только один промах), то быстро вышел в лидеры. Второе место досталось Йогеннесу Дале. И тоже из-за промаха на последней стрельбе. До этого норвежец все три огневых рубежа прошел чисто, но два промаха на четвертом оставили его без победы.
Стоит отметить, что только два биатлониста сумели пройти эту гонку без промахов. И наиболее эффектно это сделал немец Арнд Пайффер. Он стартовал с 47 места, а сумел финишировать на 10. Еще одним метким стрелком оказался канадец Кристиан Гоу, который с 29 места поднялся на 14.
Относительно украинцев, то в гонке принял участие только Артем Прима. Тренерский штаб решил не выпускать на старт Дмитрия Пидручного, который должен был бы стартовать 53. Прима же стартовал 30. На этой же позиции он и финишировал. Имея в пассиве два промаха, украинец был в группе, которая боролась за 26-30 места. Но в скорости уступил своим конкурентам.
1. Штурла Легрейд (Норвегия 0+1+0+1) 36:01.8
2. Иоганнес Дале (Норвегия 0+0+0+2) +15,6
3. Тарьей Бё (Норвегия 0+0+0+3) +25,4
...
30.Артем Прима (0+1+0+1) +2:27.2
Дмитрий Пидручный – не стартовал
В воскресенье, 10 января, состоятся заключительные гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе. Запланированы одиночный микст и смешанная эстафета.
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