На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в мужской гонке-преследования весь подиум заняли норвежские биатлонисты. Вот только победителем гонки стал не тот, кто стартовал первым.

Первым стартовал Иоганнес Бё. Но уже на первой стрельбе он допустил промах. И вообще до конца гонки не сумел ни разу преодолеть огневой рубеж чисто. Особенно провальным для него стал третий огневой рубеж. Лидер общего зачета Кубка мира сделал аж четыре промаха. И в итоге финишировал лишь восьмым, проиграв еще и на трассе борьбу за седьмое место.

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Близок к победе был и его брат Тарьей Бё. Но и его подвела точность. Он выехал на последнюю стрельбу лидером. Но после этого сделал сразу три промаха. Поэтому в итоге финишировал лишь третьим.

Первым же финишировал Штурла Легрейд. На четвертый огневой рубеж он приехал третьим. Но пока его конкуренты промахивались в стрельбе (сам он сделал только один промах), то быстро вышел в лидеры. Второе место досталось Йогеннесу Дале. И тоже из-за промаха на последней стрельбе. До этого норвежец все три огневых рубежа прошел чисто, но два промаха на четвертом оставили его без победы.

Once again it's an all- podium after a topsy-turvy pursuit! @NSSF_Biathlon



Sturla Holm Laegreid

Johannes Dale

@tarjei_boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TXL8PuLT0v — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021

Стоит отметить, что только два биатлониста сумели пройти эту гонку без промахов. И наиболее эффектно это сделал немец Арнд Пайффер. Он стартовал с 47 места, а сумел финишировать на 10. Еще одним метким стрелком оказался канадец Кристиан Гоу, который с 29 места поднялся на 14.

Относительно украинцев, то в гонке принял участие только Артем Прима. Тренерский штаб решил не выпускать на старт Дмитрия Пидручного, который должен был бы стартовать 53. Прима же стартовал 30. На этой же позиции он и финишировал. Имея в пассиве два промаха, украинец был в группе, которая боролась за 26-30 места. Но в скорости уступил своим конкурентам.

1. Штурла Легрейд (Норвегия 0+1+0+1) 36:01.8

2. Иоганнес Дале (Норвегия 0+0+0+2) +15,6

3. Тарьей Бё (Норвегия 0+0+0+3) +25,4

...

30.Артем Прима (0+1+0+1) +2:27.2

Дмитрий Пидручный – не стартовал

В воскресенье, 10 января, состоятся заключительные гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе. Запланированы одиночный микст и смешанная эстафета.