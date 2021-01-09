На етапі Кубка світу з біатлону в Оберхофі у чоловічій гонці-переслідування весь подіум посіли норвезькі біатлоністи. От тільки переможцем гонки став не той, хто стартував першим.

Першим стартував Йоганнес Бьо. Але вже на першій стрільбі він допустив промах. І загалом до кінця гонки не зумів жодного разу подолати вогневий рубіж чисто. Особливо провальним для нього став третій вогневий рубіж. Лідер загального заліку Кубка світу зробив аж чотири промахи. І у підсумку фінішував лише восьмим, програвши ще й на трасі боротьбу за сьоме місце.

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Близьким до перемоги був і його брат Тарьєй Бьо. Але і його підвела влучність. Він виїхав на останню стрільбу лідером. Але після цього зробив одразу три промахи. Тож у підсумку фінішував лише третім.

Першим же фінішував Штурла Легрейд. На четвертий вогневий рубіж він приїхав третім. Але поки його конкуренти хибили у стрільбі (сам він зробив лише один промах), то швидко вийшов в лідери. Друге місце дісталося Йогеннесу Дале. І теж через промахи на останній стрільбі. До цього норвезець всі три вогневі рубежі пройшов чисто, але два промахи на четвертому залишили його без перемоги.

Once again it's an all- podium after a topsy-turvy pursuit! @NSSF_Biathlon



Sturla Holm Laegreid

Johannes Dale

@tarjei_boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TXL8PuLT0v — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021

Варто відзначити, що лише два біатлоністи зуміли пройти цю гонку без промахів. І найбільш ефектно це зробив німець Арнд Пайффер. Він стартував з 47 місця, а зумів фінішувати на 10. Ще одним влучним стрільцем виявився канадієць Крістіан Гоу, який з 29 місця піднявся на 14.

Щодо українців, то у гонці взяв участь лише Артем Прима. Тренерський штаб вирішив не випускати на старт Дмитра Підручного, який мав би стартувати 53. Прима ж стартував 30. На цій же позиції він і фінішував. Маючи в пасиві два промахи, українець був у групі, яка боролася за 26-30 місця. Але у швидкості поступився своїм конкурентам.

1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+1) 36:01.8

2. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+0+2) +15,6

3. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+3) +25,4

…

30.Артем Прима (0+1+0+1) +2:27,2

Дмитро Підручний – не стартував

У неділю, 10 січня, відбудуться заключні гонки на етапі Кубка світу в Оберхофі. Заплановані одиночний мікст та змішана естафета.