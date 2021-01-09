Легрейд неочікувано виграв чоловічу гонку-переслідування, Прима фінішував 30-им
На етапі Кубка світу з біатлону в Оберхофі у чоловічій гонці-переслідування весь подіум посіли норвезькі біатлоністи. От тільки переможцем гонки став не той, хто стартував першим.
Першим стартував Йоганнес Бьо. Але вже на першій стрільбі він допустив промах. І загалом до кінця гонки не зумів жодного разу подолати вогневий рубіж чисто. Особливо провальним для нього став третій вогневий рубіж. Лідер загального заліку Кубка світу зробив аж чотири промахи. І у підсумку фінішував лише восьмим, програвши ще й на трасі боротьбу за сьоме місце.
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Близьким до перемоги був і його брат Тарьєй Бьо. Але і його підвела влучність. Він виїхав на останню стрільбу лідером. Але після цього зробив одразу три промахи. Тож у підсумку фінішував лише третім.
Першим же фінішував Штурла Легрейд. На четвертий вогневий рубіж він приїхав третім. Але поки його конкуренти хибили у стрільбі (сам він зробив лише один промах), то швидко вийшов в лідери. Друге місце дісталося Йогеннесу Дале. І теж через промахи на останній стрільбі. До цього норвезець всі три вогневі рубежі пройшов чисто, але два промахи на четвертому залишили його без перемоги.
Варто відзначити, що лише два біатлоністи зуміли пройти цю гонку без промахів. І найбільш ефектно це зробив німець Арнд Пайффер. Він стартував з 47 місця, а зумів фінішувати на 10. Ще одним влучним стрільцем виявився канадієць Крістіан Гоу, який з 29 місця піднявся на 14.
Щодо українців, то у гонці взяв участь лише Артем Прима. Тренерський штаб вирішив не випускати на старт Дмитра Підручного, який мав би стартувати 53. Прима ж стартував 30. На цій же позиції він і фінішував. Маючи в пасиві два промахи, українець був у групі, яка боролася за 26-30 місця. Але у швидкості поступився своїм конкурентам.
1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+1) 36:01.8
2. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+0+2) +15,6
3. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+3) +25,4
…
30.Артем Прима (0+1+0+1) +2:27,2
Дмитро Підручний – не стартував
У неділю, 10 січня, відбудуться заключні гонки на етапі Кубка світу в Оберхофі. Заплановані одиночний мікст та змішана естафета.
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