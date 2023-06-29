Одними из таких героев стали легкоатлеты Дмитрий Ковальчук и Дмитрий Демьянюк, которые с начала полномасштабного вторжения на фронте защищают Украину. Их смелость получила заслуженное признание посредством государственных наград.

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Спортивное сообщество должно гордиться легкоатлетами

Награды украинские спортсмены получили от Валерия Залужного и Игоря Клименко. О завоевании наград сообщила Федерация легкой атлетики Украины. Наши защитники получили орден за мужество. Все соревнования, в которых мы принимаем участие и выигрываем в Украине и за ее пределами, проходят благодаря таким людям как они. Дмитрий Ковальчук и Дмитрий Демьянюк защитники, которые, несмотря на собственные мечты и желания, пошли защищать Украину и защищать наш сон, получили награды от господина Залужного. Спасибо вам, героям и всем, кто положил жизнь за Украину. Верим и приближаем победу не просто словами, а действиями. Слава Украине. Героям слава,

– говорится в сообщении.

Дмитрий Ковальчук, мастер спорта по бегу на 800 метров, был награжден орденом "За мужество". Он получил награду от Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.



Дмитрий Ковальчук с наградой / Федерация легкой атлетики Украины

Дмитрий Демьянюк, прыгун в высоту, который принимал участие в двух Олимпиадах, получил "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



Награда "Золотой крест" Дмитрия Демьянюка / Федерация легкой атлетики Украины

Большое уважение и почтение украинским Героям!

Отметим. Во Львове проходит ежегодно Мемориал Демьянюка, который проводится в начале года. На нем проводятся юношеские и юниорские турниры, а также гран-при среди женщин и мужчин. В 2023 году победительницей соревнований стала наша чемпионка Ярослава Магучих.