Одними з таких героїв стали легкоатлети Дмитро Ковальчук та Дмитро Дем’янюк, які з початку повномасштабного вторгнення на фронті захищають Україну. Їх сміливість отримала заслужене визнання у вигляді державних нагород.
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Спортивна спільнота має пишатися легкоатлетами
Наші захисники отримали орден за мужність. Всі змагання, в яких ми беремо участь і виграємо в Україні та поза її межами, відбуваються завдяки таким людям як вони. Дмитро Ковальчук та Дмитро Дем‘янюк захисники, які попри власні мрії та бажання пішли захищати Україну і боронити наш сон, отримали нагороди від пана Залужного. Дякуємо вам, герої і всім, хто поклав життя за Україну. Віримо і наближаємо перемогу не просто словами, а діями. Слава Україні. Героям слава,
– йдеться у повідомленні.
Дмитра Ковальчука, який є майстром спорту з бігу на 800 метрів, нагородили орденом "За мужність". Він отримав нагороду від Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Дмитро Ковальчук з нагородою / Федерація легкої атлетики України
Дмитро Дем’янюк, який є стрибуном у висоту та приймав участь у двох Олімпіадах, отримав "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Нагорода "Золотий хрест" Дмитра Дем'янюка / Федерація легкої атлетики України
Велика шана та повага українським Героям!