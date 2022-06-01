Легкоатлетки Ткачук и Рыжикова разделили пьедестал на турнире в Чехии
В чешском Остраве состоялся этап World Athletics Continental Tour Gold. Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова снова разделили подиум.
Украинки установили личные рекорды
Украинки попробовали свои силы в необычной дистанции на 300 метров с барьерами. Ткачук стала второй, преодолев дистанцию за 38,24 секунды, а Рыжикова финишировала третьей с результатом 38,36 секунды, пишет 24 канал.
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Победительницей забега стала нидерландка Фемке Болл.
Во время своего выступления ему удалось установить мировой рекорд. Предыдущее достижение, установленное в 2013 году, чешской спортсменкой Зузаной Гейновой – 38.16 секунд.
Обе украинки установили личные рекорды, потому что впервые пробежали эту дистанцию. Результат Ткачук стал новым рекордом Украины на дистанции 300 метров с барьерами.
Видео выступления украинок
Бег с барьерами на 300 метров: результаты
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 36.86 сек (мировой рекорд)
2. Виктория Ткачук (Украина) – 38.24 сек (рекорд Украины)
3. Анна Рыжикова (Украина) – 38.36 сек (личный рекорд)
Победный украинский дуэт
Украинские бегунья уже не первое разделяют один пьедестал. Во время второго этапа Бриллиантовой лиги в Бирмингеме Ткачук и Рыжикова завоевали "серебро" и "бронзу" на дистанции 400 метров.
Виктория опередила Анну и других конкуренток в борьбе за серебро на последних 50 метрах дистанции и финишировала второй.
Что известно о легкоатлетке
- Анна Рыжикова – бронзовый призер Лондона-2012 в эстафете 4х400 метров. Легкоатлетка является 3-кратным призером чемпионатов Европы. В 2012 и 2018 она получила серебряную награду в беге на 400 метров с барьерами. Также в 2014 году Анна заняла вторую строчку в эстафете 4х400 метров.
- Виктория Ткачук в 2021 году дебютировала на Бриллиантовой лиге. Лучший ее счет дал бронзовые медали.