Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук, которая специализируется на беге на 400 метров и беге на 400 метров с барьерами, получила "бронзу" на турнире в Беллинцоне (Швейцария).

Легкоатлетка стартовала с призового места на своем первом международном турнире этого сезона. Соревнования должны были стать несколько тренировочными по сравнению с последующим стартом на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, пишет 24 канал.

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Личный рекорд

Главной фавориткой этого турнира считалась легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол. Украинке прочили место в призовой тройке, чего и достигла Ткачук.

Голландка уже с первых метров дистанции показала, кто главная фаворитка в борьбе за "золото".

С результатом 55.15 секунды Виктория в беге на 400 метров с барьерами уступила лишь нидерландской спортсменке, которая победила со временем 54.33 секунды и швейцарке Леи Шпрунгер, которая тоже выбежала из 55-ти секунд – 54.98.

Для украинки время 55.15 является лучшим личным результатом. До этого ее самое быстрое время было 55.28.

Кто такая Виктория Ткачук?

Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на беге на 400 метров и беге на 400 метров с барьерами. Начиная с 2013 года Виктория становилась неоднократным победителем и призером национальных соревнований, в 2015 году стала бронзовым призером командного чемпионата Европы в Чебоксарах и в том же году приняла участие в чемпионате мира в Китае. В 2016 году Виктория представила Украину на Летних Олимпийских играх в Рио.

Виктория Ткачук показывала и лучшее время, но было это на неофициальном старте в Киеве в августе 2020 года. Легкоатлетка пробежала 400 метров с барьерами за 54.49 секунды. Однако этот результат не был подтвержден.

Призовая тройка

Фемке Бол (Нидерланды) – 54.33

Лея Шпрунгер (Швейцария) – 54.98

Виктория Ткачук (Украина) – 55.15

Забег на 400 метров с барьерами в Швейцарии