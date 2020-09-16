Легкоатлетка Ткачук з особистим рекордом здобула "бронзу" у Швейцарії: відео
Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук, яка спеціалізується на бігу на 400 метрів та бігу на 400 метрів з бар'єрами, здобула "бронзу" на турнірі у Беллінцоні (Швейцарія).
Легкоатлетка стартувала з призового місця на своєму ж першому міжнародному турнірі цього сезону. Змагання мали стати дещо тренувальними у порівнянні з наступним стартом на етапі Діамантової ліги у Римі, пише 24 канал.
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Особистий рекорд
Головною фавориткою цього турніру вважалась легкоатлетка із Нідерландів Фемке Бол. Українці пророкували місце у призовій трійці, чого і досягла Ткачук.
Нідерландка вже з перших метрів дистанції показала, хто головна фаворитка у боротьбі за "золото".
З результатом 55.15 секунди Вікторія у бігу на 400 метрів з бар’єрами поступилася лише нідерландській спортсменці, яка перемогла з часом 54.33 секунди та швейцарці Леї Шпрунгер, яка теж вибігла з 55-ти секунд – 54.98.
Для українки час 55.15 є найкращим особистим результатом. До цього її найшвидший час був 55.28.
Хто така Вікторія Ткачук?Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на бігу на 400 метрів та бігу на 400 метрів з бар'єрами. Починаючи з 2013 року Вікторія ставала неодноразовою переможницею та призеркою національних змагань, у 2015 році стала бронзовою призеркою командного чемпіонату Європи в Чебоксарах і того ж року взяла участь у чемпіонаті світу в Китаї. У 2016 році Вікторія представила Україну на Літніх Олімпійських іграх у Ріо.
Вікторія Ткачук показувала і кращий час, але було це на неофіційному старті у Києві в серпні 2020 року. Легкоатлетка пробігла 400 метрів з бар'єрами за 54.49 секунди. Однак цей результат не було підтверджено.
Призова трійка
- Фемке Бол (Нідерланди) – 54.33
- Лея Шпрунгер (Швейцарія) – 54.98
- Вікторія Ткачук (Україна) – 55.15
Забіг на 400 метрів із бар'єрами у Швейцарії