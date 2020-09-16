Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук, яка спеціалізується на бігу на 400 метрів та бігу на 400 метрів з бар'єрами, здобула "бронзу" на турнірі у Беллінцоні (Швейцарія).

Легкоатлетка стартувала з призового місця на своєму ж першому міжнародному турнірі цього сезону. Змагання мали стати дещо тренувальними у порівнянні з наступним стартом на етапі Діамантової ліги у Римі, пише 24 канал.

Оце так: Золотий хет-трик: Левченко – переможниця престижного турніру у Хорватії

Особистий рекорд

Головною фавориткою цього турніру вважалась легкоатлетка із Нідерландів Фемке Бол. Українці пророкували місце у призовій трійці, чого і досягла Ткачук.

Нідерландка вже з перших метрів дистанції показала, хто головна фаворитка у боротьбі за "золото".

З результатом 55.15 секунди Вікторія у бігу на 400 метрів з бар’єрами поступилася лише нідерландській спортсменці, яка перемогла з часом 54.33 секунди та швейцарці Леї Шпрунгер, яка теж вибігла з 55-ти секунд – 54.98.

Для українки час 55.15 є найкращим особистим результатом. До цього її найшвидший час був 55.28.

Хто така Вікторія Ткачук? Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на бігу на 400 метрів та бігу на 400 метрів з бар'єрами. Починаючи з 2013 року Вікторія ставала неодноразовою переможницею та призеркою національних змагань, у 2015 році стала бронзовою призеркою командного чемпіонату Європи в Чебоксарах і того ж року взяла участь у чемпіонаті світу в Китаї. У 2016 році Вікторія представила Україну на Літніх Олімпійських іграх у Ріо.

Вікторія Ткачук показувала і кращий час, але було це на неофіційному старті у Києві в серпні 2020 року. Легкоатлетка пробігла 400 метрів з бар'єрами за 54.49 секунди. Однак цей результат не було підтверджено.

Призова трійка

Фемке Бол (Нідерланди) – 54.33 Лея Шпрунгер (Швейцарія) – 54.98 Вікторія Ткачук (Україна) – 55.15

​Забіг на 400 метрів із бар'єрами у Швейцарії