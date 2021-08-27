Легкоатлетка Рыжикова получила "бронзу" на Бриллиантовой лиге в Швейцарии
Источник:24 канал
Анна Рыжикова получила "бронзу" Бриллиантовой лиге в Лозанне (Швейцария). Легкоатлетка принесла Украине медаль в беге на 400 метров с барьерами.
Еще одна награда в Швейцарии
Сразу две легкоатлетки представляли Украину в беге на 400 метров с барьерами – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Анна продемонстрировала хороший старт и замкнула тройку лидеров.
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Время 31-летней легкоатлетки составило 54,32 секунды.
Победу же одержала голландка Фемке Бол, которая в феерическом стиле пробежала последние метры и опередила американку Шамьер Литтл. Представительница США стала второй.
Другая украинка Ткачук прибежала последней – 8 место (56.53).
Результаты в беге на 400 метров с барьерами
1. Фамке Бол (Нидерланды) – 53,05
2. Шамьер Литтл (США) – 53,78
3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,32
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8. Виктория Ткачук (Украина) – 56.53
Еще две медали для Украины на Бриллиантовой лиге получили прыгуны в высоту – Ярослава Магучих и Андрей Проценко ("бронза").Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 28 августа в Париже (Франция).