Легкоатлетка Рыжикова получила "бронзу" на Бриллиантовой лиге в Швейцарии

Анна Рыжикова получила "бронзу" Бриллиантовой лиге в Лозанне (Швейцария). Легкоатлетка принесла Украине медаль в беге на 400 метров с барьерами.

Еще одна награда в Швейцарии

Сразу две легкоатлетки представляли Украину в беге на 400 метров с барьерами – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Анна продемонстрировала хороший старт и замкнула тройку лидеров.

К теме Магучих после Олимпиады стала второй на Бриллиантовой лиге в Швейцарии

Время 31-летней легкоатлетки составило 54,32 секунды.

Победу же одержала голландка Фемке Бол, которая в феерическом стиле пробежала последние метры и опередила американку Шамьер Литтл. Представительница США стала второй.

Другая украинка Ткачук прибежала последней – 8 место (56.53).

Результаты в беге на 400 метров с барьерами

1. Фамке Бол (Нидерланды) – 53,05

2. Шамьер Литтл (США) – 53,78

3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,32

...

8. Виктория Ткачук (Украина) – 56.53

Еще две медали для Украины на Бриллиантовой лиге получили прыгуны в высоту – Ярослава Магучих и Андрей Проценко ("бронза").

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 28 августа в Париже (Франция).