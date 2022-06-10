Легкоатлетка Рыжикова с личным рекордом завоевала "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги

В столице Италии состоялся этап Бриллиантовой лиги. Участие в турнире приняли четыре украинских легкоатлета.

Лучший результат украинки в сезоне

Бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук первыми закончили соревнования на этапе в Риме. Украинки выступили в профильной для себя дисциплине – 400 метров с барьерами, пишет 24 канал.

Читайте також Легкоатлетки Ткачук та Рижикова розділили п'єдестал на турнірі у Чехії

Для обеих спортсменок это была вторая очная встреча в сезоне на 400-метровке с барьерами. На этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме Ткачук опередила Рыжикову на 0.12 секунд.

Главной соперницей украинок на турнире в Италии была нидерландка Фемке Бол – бронзовый призер Олимпиады-2020.

Оказаться на пьедестале в этот раз удалось только Анне. Украинка впервые в сезоне выбежала из 55 секунд, показав результат 54.50 секунд. Виктория финишировала 7-ю, ее отставание от Рыжиковой было около 1 секунды.

Победительницей забега стала нидерландка, опередившая Рыжикову почти на полторы секунды.

Бег на 400 метров с барьерами: результаты

1. Фэмке Бол (Нидерланды) – 53.02 секунды

2. Джаньев Рассел (Ямайка) – 54.18 секунд

3. Анна Рыжикова (Украина) – 54.50 секунд

...

7. Виктория Ткачук (Украина) – 55.37 секунд

Что известно об украинских атлетках