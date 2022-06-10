Лучший результат украинки в сезоне
Бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук первыми закончили соревнования на этапе в Риме. Украинки выступили в профильной для себя дисциплине – 400 метров с барьерами, пишет 24 канал.
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Для обеих спортсменок это была вторая очная встреча в сезоне на 400-метровке с барьерами. На этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме Ткачук опередила Рыжикову на 0.12 секунд.
Главной соперницей украинок на турнире в Италии была нидерландка Фемке Бол – бронзовый призер Олимпиады-2020.
Оказаться на пьедестале в этот раз удалось только Анне. Украинка впервые в сезоне выбежала из 55 секунд, показав результат 54.50 секунд. Виктория финишировала 7-ю, ее отставание от Рыжиковой было около 1 секунды.
Победительницей забега стала нидерландка, опередившая Рыжикову почти на полторы секунды.
Бег на 400 метров с барьерами: результаты
1. Фэмке Бол (Нидерланды) – 53.02 секунды
2. Джаньев Рассел (Ямайка) – 54.18 секунд
3. Анна Рыжикова (Украина) – 54.50 секунд
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7. Виктория Ткачук (Украина) – 55.37 секунд
Что известно об украинских атлетках
- Анна Рыжикова – бронзовый призер Лондона-2012 в эстафете 4х400 метров. Легкоатлетка является 3-кратным призером чемпионатов Европы. В 2012 и 2018 она получила серебряную награду в беге на 400 метров с барьерами. Также в 2014 году Анна заняла вторую строчку в эстафете 4х400 метров.
- Виктория Ткачук в 2021 году дебютировала на Бриллиантовой лиге. Лучший ее результат – второе место на этапе в Бирмингеме в 2022 году.
- Личные рекорды Ткачук и Рыжиковой – 52.96 и 53.76 секунд соответственно.