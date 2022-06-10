Найкращий результат українки в сезоні
Бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук першими закінчили змагання на етапі у Римі. Українки виступили у профільній для себе дисципліні – 400 метрів з бар'єрами, пише 24 канал.
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Для обох спортсменок це була друга очна зустріч у сезоні на 400-метрівці з бар'єрами.На етапі Діамантової ліги у Бірмінгемі Ткачук випередила Рижикову на 0.12 секунд.
Головною суперницею українок на турнірі в Італії була нідерландка Фемке Бол – бронзова призерка Олімпіади-2020.
Опинитися на п'єдесталі цього разу вдалося лише Анні. Українка вперше у сезоні вибігла з 55 секунд, показавши результат 54.50 секунд. Вікторія фінішувала 7-ю, її відставання від Рижикової було близько 1 секунди.
Переможницею забігу стала нідерландка, яка випередила Рижикову майже на півтори секунди.
Біг на 400 метрів з бар'єрами: результати
1. Фемке Бол (Нідерланди) – 53.02 секунди
2. Джаньєв Рассел (Ямайка) – 54.18 секунд
3. Анна Рижикова (Україна) – 54.50 секунд
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7. Вікторія Ткачук (Україна) – 55.37 секунд
Що відомо про українських атлеток
- Анна Рижикова – бронзова призерка Лондону-2012 в естафеті 4х400 метрів. Легкоатлетка є 3-разовою призеркою чемпіонатів Європи. У 2012-му та 2018-му вона здобула срібну нагороду у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Також у 2014 році Анна посіла другу сходинку в естафеті 4х400 метрів.
- Вікторія Ткачук у 2021 році дебютувала на Діамантовій лізі. Найкращий її результат – друге місце на етапі у Бірмінгемі у 2022 році.
- Особисті рекорди Ткачук та Рижикової – 52.96 та 53.76 секунд відповідно.