Легкоатлетка Рыжикова завоевала первое "серебро" в сезоне на этапе Бриллиантовой лиги

В столице Норвегии состоялся шестой этап Бриллиантовой лиги. Двое украинских бегунок: Анна Рыжикова и Виктория Ткачук выступили на турнире в Осло.

Первое "серебро" в сезоне для Рыжиковой

На предварительном этапе Бриллиантовой лиги в Риме Рыжикова завоевала "бронзу", она продемонстрировала лучший результат в сезоне. Вместо этого Ткачук финишировала только 7-ю, пишет 24 канал.

До речі Легкоатлетка Рижикова з особистим рекордом здобула "бронзу" на етапі Діамантової ліги

В Норвегии украинкам удалось улучшить свои позиции на один пункт, Анна заняла 2-е место, а Виктория 6-е.

Рыжикова проигрывала перед завершающими метрами забега британцы Джесси Найт и норвежцы Амали Юэль. Но на финише победила обоих, причем Найт Рыжикова опередила только благодаря фотофинишу.

Победительницей забега стала Фемке Бол, установившая рекорд трека – 52.61 секунд. Виктория Ткачук показала шестой результат.

Бег 400 метров с барьерами: результаты

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52.61 секунд

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54.81 секунд

3. Джесси Найт (Великобритания) – 54.84 секунд

...

6. Виктория Ткачук (Украина) – 55.18 секунд

Перед турниром в Осло украинки пообщались с местными журналистами, где рассказали о поддержке европейских спортсменов, а также о неприятных сообщениях от россиян. Девушки назвали главное отличие между европейцами и представителями страны-агрессора.

Что известно о спортсменках