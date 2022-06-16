Первое "серебро" в сезоне для Рыжиковой
На предварительном этапе Бриллиантовой лиги в Риме Рыжикова завоевала "бронзу", она продемонстрировала лучший результат в сезоне. Вместо этого Ткачук финишировала только 7-ю, пишет 24 канал.
До речі Легкоатлетка Рижикова з особистим рекордом здобула "бронзу" на етапі Діамантової ліги
В Норвегии украинкам удалось улучшить свои позиции на один пункт, Анна заняла 2-е место, а Виктория 6-е.
Рыжикова проигрывала перед завершающими метрами забега британцы Джесси Найт и норвежцы Амали Юэль. Но на финише победила обоих, причем Найт Рыжикова опередила только благодаря фотофинишу.
Победительницей забега стала Фемке Бол, установившая рекорд трека – 52.61 секунд. Виктория Ткачук показала шестой результат.
Бег 400 метров с барьерами: результаты
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52.61 секунд
2. Анна Рыжикова (Украина) – 54.81 секунд
3. Джесси Найт (Великобритания) – 54.84 секунд
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6. Виктория Ткачук (Украина) – 55.18 секунд
Перед турниром в Осло украинки пообщались с местными журналистами, где рассказали о поддержке европейских спортсменов, а также о неприятных сообщениях от россиян. Девушки назвали главное отличие между европейцами и представителями страны-агрессора.
Что известно о спортсменках
- Анна Рыжикова – бронзовый призер Лондона-2012 в эстафете 4х400 метров. Легкоатлетка является 3-кратным призером чемпионатов Европы. В 2012 и 2018 она получила серебряную награду в беге на 400 метров с барьерами. Также в 2014 году Анна заняла вторую строчку в эстафете 4х400 метров.
- Виктория Ткачук в 2021 году дебютировала на Бриллиантовой лиге. Лучший ее результат – второе место на этапе в Бирмингеме в 2022 году.
- Личные рекорды Ткачук и Рыжиковой – 52.96 и 53.76 секунд соответственно.