Ткачук: Россияне спрашивают меня, кто оплачивал мой тренировочный сбор

По словам легкоатлетки, европейские спортсмены поддерживают представителей Украины, предлагая свою помощь. Чего же не скажешь от интересующихся россиян, кто оплатил украинцам тренировочный сбор.

Читайте також Думали не про змагання, а про те, як залишитися живими, – Ляхова про жахливе 24 лютого

"Очень ценю поддержку, оказанную каждой страной. Это нужно для продолжения карьеры украинских спортсменов. Важно, чтобы наша жизнь была в безопасности. Все, что вы нам дали – пожалуйста, не останавливайтесь. Война еще не закончилась, мы должны биться, нам нужна помощь.

Когда я встречаюсь с европейскими спортсменами, они спрашивают меня, как я, нужна ли мне помощь и как могут помочь. Когда я встречаюсь с русскими спортсменами, они спрашивают меня, кто оплачивал мой тренировочный сбор. Их интересует не наша семья, а деньги", – сказала Виктория.

Также спортсменка рассказала о сообщениях от одного российского спортсмена, который продолжает молчать о войне в Украине, поскольку боится, что в его стране это не одобрят.

Я получил уведомление от российского спортсмена. Он сказал, что не может говорить или протестовать против войны. Он боится того, что могут сделать власти. Он очень боится, что уберут его родителей,

– добавила Ткачук.

Что известно об спортсменке