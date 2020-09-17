Украинская легкоатлетка Оксана Окунева, которая специализируется на прыжках в высоту, получила золотую награду на турнире в Чехии. Другая украинка Юлия Чумаченко пополнила свою копилку "бронзой".

Украинкам снова не было равных в прыжках в высоту. Турнир "Kladno hází a Kladenské memoriály" стал победным для легкоатлеток из Украины, информирует 24 канал.

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Легкоатлетка Оксана Окунева победила с рекордом соревнований. Ей далась высота 1.86 метра. Такую же высоту взяли и Леверн Спенсер из Сент-Люсии, но по количеству попыток она выиграла лишь “серебро”.

Третья ступенька пьедестала осталась также за украинской легкоатлеткой. Юлии Чумаченко удалось прыгнуть на высоту 1.84 метра.

Кто такая Оксана Окунева?

Украинская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в высоту. Участница летних Олимпийских игр 2016 года. Окунева является шестикратной чемпионкой Украины (2011, 2013/17 годов), четырехкратной чемпионкой Украины в помещении (2011, 2015/17 годов) и победительницей Универсиады-2017.

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