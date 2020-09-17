Українська легкоатлетка Оксана Окунєва, яка спеціалізується на стрибках у висоту, здобула золоту нагороду на турнірі у Чехії. Інша українка Юлія Чумаченко поповнила свою скарбничку "бронзою".

Українкам знову не було рівних у стрибках у висоту. Турнір "Kladno hází a Kladenské memoriály" став переможним для легкоатлеток з України, інформує 24 канал.

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Легкоатлетка Оксана Окунєва перемогла з рекордом змагань. Їй далась висоту 1.86 метри. Таку ж висоту взяли і Леверн Спенсер з Сент-Люсії, але за кількістю спроб вона виграла лише “срібло”.

Третя сходинка п'єдесталу залишилась також за українською легкоатлеткою. Юлії Чумаченко вдалось стрибнути на висоту 1.84 метри.

Хто така Оксана Окунєва? Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року. Окунєва є шестиразовою чемпіонкою України (2011, 2013/17 років), чотириразовою чемпіонкою України в приміщенні (2011, 2015/17 років) та переможницею Універсіади-2017.

Лідерська трійка