В шведской спортивной семье произошла большая трагедия. Известная легкоатлетка Эмилия Брангефальт скончалась в возрасте 21 года.

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Об этом сообщила местная федерация лёгкой атлетики. Сообщается, что девушка решила совершить суицид. В заявлении говорится, что Эмилия чувствовала себя плохо в течение последних месяцев.

Также на странице Брангефальта в инстаграме незадолго до самоубийства был опубликован пост. В нем шведка жаловалась на состояние здоровья.

Ничего не могу делать из-за высокой частоты пульса. Я просто стою, а сердце бьется 120-150 ударов в минуту. Больно просто гулять. Была в больнице и посещала врача более 20 раз, но каждый анализ крови/ЭКГ/цикловый тест был хорошим. Однако мое тело находится в состоянии сильного стресса, хотя я так много я о нем заботилась в последние месяцы. Возможно, для 21-летней девочки было слишком пробежать Transvulcania 48k и WMTRC 45k с перерывом менее одного месяца. Мне очень грустно, потому что бег и тренировки значат так много,

– писала Эмилия.

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Среди достижений Брангефальт следует выделить чемпионство Швеции по трейлу (бег по пересеченной местности и бездорожью). Кроме того, шведка выигрывала бронзу на чемпионате мира по горному бегу на 40 километров. В 2022 году она заняла 10 место на марафоне в Малайзии.