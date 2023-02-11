Российские террористы не прекращают совершать свою преступную деятельность. В пятницу, 10 февраля, россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.
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В таких условиях приходится проводить свою подготовку к соревнованиям украинским спортсменам. Метательница молота Ирина Климец опубликовала видео, на котором слышны звуки взрывов от ракетных обстрелов.
Мечтаю, что уже совсем скоро я буду тренироваться под музыку, а не под звуки взрывов,
– подписала свое сообщение Ирина.
Видео тренировки под обстрелами
Чемпионка Универсиады-2019 проходит тренировочный сбор перед стартом нового сезона.
Интересно, изменит ли свое мнение президент МОК Томас Бах, если увидит видео. Чиновник постоянно говорит о "нейтральности" россиян и является инициатором возвращение атлетов из России и Белоруссии в международные соревнования.
Спортивные достижения Ирины Климец
- Напомним, что Ирина Климец – участница двух Олимпийских игр (2016, 2020).
- Волынянка неоднократно становилась чемпионкой Украины.
- На Универсиаде 2019 в Неаполе она завоевала золотые награды.
- На чемпионате Европы в Мюнхене заняла 6 место – высшее достижение в истории Украины.
- На Кубке мира по метаниям (2019) завоевала бронзовую медаль.