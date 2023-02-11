Российские террористы не прекращают совершать свою преступную деятельность. В пятницу, 10 февраля, россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

Читайте также 35 стран призвали МОК не допускать россиян к Олимпийским Играм-2024: кто встал на сторону Украины

В таких условиях приходится проводить свою подготовку к соревнованиям украинским спортсменам. Метательница молота Ирина Климец опубликовала видео, на котором слышны звуки взрывов от ракетных обстрелов.

Мечтаю, что уже совсем скоро я буду тренироваться под музыку, а не под звуки взрывов,

– подписала свое сообщение Ирина.

Видео тренировки под обстрелами

Чемпионка Универсиады-2019 проходит тренировочный сбор перед стартом нового сезона.

Интересно, изменит ли свое мнение президент МОК Томас Бах, если увидит видео. Чиновник постоянно говорит о "нейтральности" россиян и является инициатором возвращение атлетов из России и Белоруссии в международные соревнования.

Спортивные достижения Ирины Климец