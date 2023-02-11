Російські терористи не припиняють вчиняти свою злочинну діяльність. У п'ятницю, 10 лютого, росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

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В таких умовах доводиться проводити свою підготовку до змагань українським спортсменам. Метальниця молота Ірина Климець опублікувала відео, на якому чутно звуки вибухів від ракетного обстрілу.

Мрію, що вже зовсім скоро я буду тренуватись під музику, а не під звуки вибухів,

– підписала свій допис Ірина.

Відео тренування під обстралами

Наразі чемпіонка Універсіади-2019 проходить тренувальний збір перед стартом нового сезону.

Цікаво, чи змінить свою думку президент МОК Томас Бах, якщо побачить це відео. Чиновник постійно говорить про "нейтральність" росіян та є ініціатором повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Спортивні досягнення Ірини Климець