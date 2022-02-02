Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, поедет ли она на Олимипиаду-2024

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук начала новый сезон. Она успешно выступила на чемпионате Украины в Сумах.

Бех-Романчук: У меня цель одна – все по максимуму

На соревнованиях в Сумах Бех-Романчук попробовала свои силы в не коронных для нее дисциплинах. Чемпионат Украины она начала в беге на 60 метров.

Достойно внимания Развилась апатия к тренировочному процессу, – Бех-Романчук о восстановлении после Олимпиады-2020

С результатом 7,59 секунды в финале Марина стала четвертой. А также легкоатлетка впервые выступила в тройном прыжке. Именно в этой дисциплине ей удалось победить. Она показала самый лучший для себя результат – 14,34 метра.

Бех-Романчук рассказала, что выступление на Олимпиаде-2020 оказало большое влияние на нее. После олимпийского сезона она нуждалась в длительном восстановлении. Спортсменка долго не могла принять свою неудачу.

Однако похоже, что на следующую Олимпиаду в Париже Марина все же нацелена. Она ответила на вопрос о том, увидят ли ее болельщики на Играх-2024.

У меня цель одна – все по максимуму. Я человек, не ставящий перед собой большие цели. Не еду на соревнование с мыслями о том, хоть бы там медаль была,

– сказала Бех-Романчук.

"Цель на следующий неполноценный олимпийский цикл – все по-максимуму, сделать качественную подготовку, выйти на другой уровень. Конечно, сейчас неплохая физическая форма, но всегда хочется лучше", – добавила легкоатлетка.

Выступление Бех на Олимпиаде в Токио

Олимпиада-2020 была для Марины второй в ее карьере. По сравнению с прошлым выступлением на Играх в Рио-де-Жанейро, она существенно улучшила свои позиции.

В Токио она заняла пятое место. Однако такой результат ее не устраивал, потому что спортсменка была нацелена на медаль.

9 сантиметров отделили ее от награды.

Марина рассказала, что очень долго пыталась принять свою неудачу в Токио. Она даже обратилась за помощью к психологу.