Бех-Романчук: У мене ціль одна – все по максимуму

На змаганнях у Сумах Бех-Романчук спробувала свої сили у не коронних для неї дисциплінах. Чемпіонат України вона розпочала з бігу на 60 метрів.

Варте уваги Розвинулася апатія до тренувального процесу, – Бех-Романчук про відновлення після Олімпіади-2020

З результатом 7,59 секунди в фіналі Марина стала четвертою. А також легкоатлетка вперше виступила у потрійному стрибку. Саме у цій дисципліні їй вдалося перемогти. Вона показала найкращий для себе результат – 14,34 метра.

Бех-Романчук розповіла, що виступ на Олімпіаді-2020 неабияк вплинув на неї. Після олімпійського сезону вона потребувала тривалого відновлення. Спортсменка довго не могла прийняти свою невдачу.

Проте схоже, що на наступну Олімпіаду у Парижі Марина все ж таки націлена. Вона відповіла на запитання про те, чи побачать її вболівальники на Іграх-2024.

У мене ціль одна – все по максимуму. Я людина, яка не ставить перед собою великі цілі. Не їду на змагання з думками про те, хоч би там медаль була,

– сказала Бех-Романчук.

"Ціль на наступний неповноцінний олімпійський цикл – все по-максимуму, зробити якісну підготовку, вийти на інший рівень. Звісно, що зараз непогана фізична форма, але завжди хочеться краще", – додала легкоатлетка.

До уваги! Повне інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук читайте на сайті 24 каналу за посиланням.

Виступ Бех на Олімпіаді у Токіо