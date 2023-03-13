Во время очередного обмена военнопленными удалось освободить Дмитрия Витковского. Воин-спортсмен попал во вражеский плен 22 апреля 2022 года вблизи Мариуполя.

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Саладуха: Мы возвращаем украинскому спорту надежду на возрождение

Бывшая легкоатлетка, а ныне народная депутат Украины Ольга Саладуха сообщила об освобождении Дмитрия.

"В прошлом году он попал в плен под Мариуполем и пришлось приложить много усилий, чтобы вырвать нашего воина из лап рашистов.

Важно и дальше освобождать украинских спортсменов-военнопленных. И делать это нужно как можно быстрее. Ведь они подвергаются невероятным физическим и моральным пыткам.

Наш враг откровенно плюет на Женевскую конвенцию и каждый день проведеный в плену – это огромное испытание для каждого пленника.

Освобождая спортсменов, мы не только возвращаем родным их сыновей, братьев, родителей и мужчин. Мы возвращаем украинскому спорту надежду на возрождение и развитие после победы", – написала Саладуха в Facebook.

Дмитрий Витковский (слева) в полуфинале чемпионата Украины-2021 по легкой атлетике в помещении / uaf.org.ua

Отметим, что Дмитрий Витковский является мастером спорта Украины. Он был неоднократным призером чемпионатов и Кубков Украины среди молодежи и взрослых на дистанциях 60, 100, 200 метров и эстафетах. Участвовал в чемпионате Европы.