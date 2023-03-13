Під час чергового обміну військовополоненими вдалося визволити Дмитра Вітковського. Воїн-спортсмен потрапив у ворожий полон 22 квітня 2022 року поблизу Маріуполя.
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Саладуха: Ми повертаємо українському спорту надію на відродження
Колишня легкоатлетка, а нині народна депутатка України Ольга Саладуха повідомила про визволення Дмитра.
"Минулого року він потрапив у полон під Маріуполем і довелося докласти багато зусиль, аби вирвати нашого воїна з лап рашистів.
Важливо й далі визволяти українських спортсменів-військовополонених. І робити це треба якнайшвидше. Адже вони піддаються неймовірним фізичним та моральним тортурам.
Наш ворог відверто плює на Женевську конвенцію і кожен день проведений в полоні – це величезне випробування для кожного полоненого.
Визволяючи спортсменів, ми не лише повертаємо рідним їхніх синів, братів, батьків та чоловіків. Ми повертаємо українському спорту надію на відродження і розвиток після перемоги", – написала Саладуха у Facebook.
Дмитро Вітковський (ліворуч) у півфіналі чемпіонату України-2021 з легкої атлетики в приміщенні / uaf.org.ua