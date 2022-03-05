Легионеры, убегайте: главные лиги России выбросили из Ассоциации европейских футбольных лиг

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг приняла решение об исключении двух сильнейших дивизионов России из списка своих членов.

Это касается РПЛ и ФНЛ. Первая была полноценным членом организации, вторая – ассоциированным членом.

К слову Международная ассоциация бокса отстранила Россию и Беларусь от соревнований

Тем самым европейские лиги разделяют солидарность со всеми украинцами и надеются, что ситуация в стране быстро вернется к нормальной жизни.

Что известно

Главный футбольный дивизион России СПЧ был членом ассоциации с 2007 года. ФНЛ вошла в состав организации четырьмя годами позже.

EPFL основана в 2005 году и объединяет 30 профессиональных футбольных лиг Европы. Ее штаб-квартира находится в швейцарском Ньоне.

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