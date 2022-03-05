Это касается РПЛ и ФНЛ. Первая была полноценным членом организации, вторая – ассоциированным членом.
К слову Международная ассоциация бокса отстранила Россию и Беларусь от соревнований
Тем самым европейские лиги разделяют солидарность со всеми украинцами и надеются, что ситуация в стране быстро вернется к нормальной жизни.
Что известно
- Главный футбольный дивизион России СПЧ был членом ассоциации с 2007 года. ФНЛ вошла в состав организации четырьмя годами позже.
- EPFL основана в 2005 году и объединяет 30 профессиональных футбольных лиг Европы. Ее штаб-квартира находится в швейцарском Ньоне.
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