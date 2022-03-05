Це стосується РПЛ та ФНЛ. Перша була повноцінним членом організації, друга – асоційованим членом.

До слова Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Тим самим європейські ліги розділяють солідарність з усіма українцями та сподіваються, що ситуація в країні швидко повернеться до нормального життя.

Що відомо

Головний футбольний дивізіон Росії РПЛ був членом Асоціації з 2007 року. ФНЛ увійшла до складу організації чотирма роками пізніше.

EPFL заснована у 2005 році та об'єднує 30 професійних футбольних ліг Європи. Її штаб-квартира знаходиться в швейцарському Ньйоні.

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