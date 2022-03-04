Очередные санкции для россиян

Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение отстранить представителей России и Белоруссии от турниров.

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Санкции касаются не только боксеров, но и официальных лиц, включая рефери и судей.

"Судя нарушения олимпийского перемирия и военные действия против Украины, IBA приняла рекомендацию МОК по участию боксеров и официальных лиц соревнований (включая рефери и судей), принадлежащих к национальным федерациям IBA России или Беларуси. Соответственно, их нельзя приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу", – говорится в сообщении.

В случаях, когда невозможно реализовать решение за короткий срок по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только как нейтральным спортсменам.

Также одобрена отмена международных мероприятий, запланированных в России и Беларуси в 2022 году. Руководство ассоциации предложило полную поддержку мерам, направленным на помощь украинским боксерам.

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