Легионером Динамо Де Пена заинтересовались три иностранных клуба

Вингер Динамо Карлос де Пена может сменить Украину на солнечную Аргентину. Бока Хуниорс заинтересовался футболистом.

Клубы охотятся на динамовца

В клубе хотят воспользоваться тем, что у полузащитника истекает контракт с Динамо. Соглашение уругвайца с чемпионом УПЛ сезона 2020/2021 рассчитано до конца декабря 2021 года. За пол года до его завершения игрок может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительные контракты.

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Если столичный клуб не сможет продать футболиста летом, тогда игрок уйдет из команды зимой в статусе свободного агента. Поэтому киевляне заинтересованы в том, чтобы выручить на продаже де Пена хоть какие-то деньги. Также в услугах уругвайского легионера заинтересованы мексиканский Тигрес и бразильский Коринтианс.

Ранее сообщалось, что клуб MLS Даллас серьезно интересовался футболистом. Но тогда этот переход так и не состоялся. Бока Хуниорс сейчас продолжает борьбу в Кубке Либертадорес. Команда в 1/8 финала играет против Атлетико Минейро.