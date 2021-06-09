Клуби полюють на динамівця

У клубі хочуть скористатись тим, що у півзахисника спливає контракт із Динамо. Угода уругвайця з чемпіоном УПЛ сезону-2020/2021 розрахований до кінця грудня 2021 року. За пів року до її завершення гравець може вести перемовини з іншими клубами та підписувати попередні контракти.

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Якщо столичний клуб не зможе продати футболіста влітку, тоді гравець піде з команди взимку у статусі вільного агента. Тому кияни зацікавлені у тому, щоб виручити на продажі де Пени хоч якісь гроші. Також у послугах уругвайського легіонера зацікавлені мексиканський Тигрес і бразильський Корінтіанс.

Раніше повідомлялось, що клуб MLS Даллас серйозно цікавився футболістом. Але тоді цей перехід так і не відбувся. Бока Хуніорс зараз продовжує боротьбу у Кубку Лібертадорес. Команда в 1/8 фіналу грає проти Атлетіку Мінейру.