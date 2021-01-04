Бывший защитник киевского Динамо Бетао, который провел в киевской команде 5 лет, вспомнил о смешном взятии ворот Маккаби (Хайфа).

Бетао в инстаграме вспомнил гол динамовцев в ворота Маккаби на тренировочном сборе в феврале 2012 года, когда его команда забила, ни разу не коснувшись мяча. За киевлян все сделали голкипер израильтян и сумасшедший ветер.

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"Самый необычный момент в футболе, который я видел, был в Динамо. Мы играли в Израиле контрольный матч. Вратарь соперника выбил мяч от ворот, но тот из-за ветра влетел в его же ворота. Судья засчитал гол", – цитирует Бетао dynamo.kiev.ua.

Видео гола

Что известно о карьере Бетао в Динамо

Бразильский защитник Бетао выступал за Динамо в 2008-2013 и 2015 годах, сыграв 169 матчей.

В составе бело-синих футболист по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка Украины. После выступлений во французском Эвиане Бетао вернулся на родину и в свои 37 лет еще носит капитанскую повязку в бразильском клубе Аваи.