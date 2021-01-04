Колишній захисник київського Динамо Бетао, який провів у київській команді 5 років, згадав про кумедне взяття воріт Маккабі (Хайфа).

Бетао в інстаграмі пригадав гол динамівців у ворота Маккабі на тренувальному зборі в лютому 2012 року, коли його команда забила, ні разу не торкнувшись м'яча. За киян все зробили голкіпер ізраїльтян і божевільний вітер.

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"Найбільш незвичайний момент в футболі, який я бачив, був в Динамо. Ми грали в Ізраїлі контрольний матч. Воротар суперника вибив м'яч від воріт, але той через вітер влетів в його ж ворота. Суддя зарахував гол", – цитує Бетао dynamo.kiev.ua.

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Що відомо про кар'єру Бетао в Динамо

Бразильський захисник Бетао виступав за Динамо в 2008-2013 і 2015 роках, зігравши 169 матчів.

У складі біло-синіх футболіст по два рази виграв чемпіонат і Суперкубок країни, а також став володарем Кубка України. Після виступів у французькому Евіані Бетао повернувся на батьківщину і в свої 37 років ще носить капітанську пов'язку в бразильському клубі Аваї.