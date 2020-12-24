Легионер Шахтера Додо вновь занялся благотворительностью. Игрок за короткий срок дважды помог нуждающимся продуктами в Бразилии.

Первая часть сезона в УПЛ закончилась. Так что игроки разъехались по своим домам. Исключением не стал защитник Шахтера Додо, который улетел в родную Бразилию. Футболист не теряет времени в отпуске, а занялся благородным делом, пишет 24 канал.

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Благотворительность от Додо

Сначала бразилец встретил компанию мальчишек, предложил им пойти в торговый центр и купить, что они пожелают. Фото с прогулки быстро разлетелось по сети и поразило не только украинских болельщиков. Фанаты закидали 22-летнего защитника комплиментами.

Додо не поставил точку на своих добрых поступках и снова помог нуждающимся. На этот раз бразилец закупил продукты и все необходимые для жизни вещи. Игрок Шахтера выложил фотографию на свою страницу в инстаграме, где видно, как футболист купил целую машину вещей. Таким поступком Додо поздравил земляков с праздниками.

Что известно о Додо в Шахтере?

Зимой 2017-го года Шахтер объявил о подписании перспективного бразильца. Он пришел в команду, чтобы заменить многолетнего капитана клуба Дарио Срну. За "горняков" бразилец сыграл 17 поединков, в которых однажды огорчал вратаря соперника и еще дважды ассистировал партнерам по команде.

Додо трогательно подписал фото: "У меня нет слов, чтобы описать свое счастье от возвращения в родной район. Благодарю Бога за все".