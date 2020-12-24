Легіонер Шахтаря Додо знову зайнявся благодійністю. Гравець за короткий термін двічі допоміг нужденним продуктами у Бразилії.

Перша частина сезону в УПЛ закінчилась. То ж гравці роз'їхались по своїх домівках. Виключенням не став захисник Шахтаря Додо, який полетів у рідну Бразилію. Футболіст не гає часу у відпустці, а зайнявся благородною справою, пише 24 канал.

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Благодійність від Додо

Спершу бразилець зустрів компанію хлопчаків, запропонував їм піти у торговий центр та купити вже, що вони забажають. Фото з прогулянки швидко розлетілось мережею та вразило не лише українських вболівальників. Фанати закидали 22-річного захисника компліментами.

Додо не поставив крапку на своїх добрих вчинках та знову допоміг нужденним. Цього разу бразилець закупив продукти та всі необхідні для життя речі. Гравець Шахтаря виклав світлину на свою сторінку у інстаграмі, де видно, як футболіст купив цілу машину речей. Таким вчинком Додо привітав земляків зі святами.

Що відомо про Додо у Шахтарі? Взимку 2017-го року Шахтар оголосив про підписання перспективного бразильця. Він прийшов у команду, щоб замінити багаторічного капітана клубу Дарійо Срну. За "гірників" бразилець зіграв 17 поєдинків, у яких одного разу засмучував воротаря суперника та ще двічі асистував партнерам по команді.

Додо зворушливо підписав фото: "У мене немає слів, щоб описати своє щастя від повернення до рідного району. Дякую Богу за все".