Футболист Шахтера в отпуске помог детям с покупкой одежды: фото покорило интернет
Футболист Шахтера Додо, проводящий отпуск в Куритибе, накануне помог нескольким местным мальчишкам, приобретя для них новую одежду.
Как информирует Globoesporte, Додо, встретив группу мальчишек на улице, пригласил их на совместную прогулку. Вскоре компания оказалась в торговом центре, где футболист предложил детям купить для них все, что те пожелают.
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Сначала те боялись, что охрана не впустит их в помещение торгового центра, и секьюрити действительно попытались запретить мальчикам войти, но вмешался Додо и при его содействии те смогли посетить все необходимые магазины.
"Они сказали, что возьмут одежду и для своих братьев. Потрясающий вечер с детьми. Я был очень счастлив видеть радость на лицах детей", – сказал Додо.
Фотография, которую Додо разместил в одной из своих соцсетей, мигом разлетелась по Интернету и стала вирусной.
- Додо находится на контракте в Шахтере с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей, 1 гол и 1 результативная передача за "горняков".
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