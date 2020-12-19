Футболист Шахтера Додо, проводящий отпуск в Куритибе, накануне помог нескольким местным мальчишкам, приобретя для них новую одежду.

Как информирует Globoesporte, Додо, встретив группу мальчишек на улице, пригласил их на совместную прогулку. Вскоре компания оказалась в торговом центре, где футболист предложил детям купить для них все, что те пожелают.

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Сначала те боялись, что охрана не впустит их в помещение торгового центра, и секьюрити действительно попытались запретить мальчикам войти, но вмешался Додо и при его содействии те смогли посетить все необходимые магазины.

"Они сказали, что возьмут одежду и для своих братьев. Потрясающий вечер с детьми. Я был очень счастлив видеть радость на лицах детей", – сказал Додо.

Фотография, которую Додо разместил в одной из своих соцсетей, мигом разлетелась по Интернету и стала вирусной.