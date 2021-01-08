Легіонер Шахтаря може перейти в англійський гранд, – ЗМІ
Донецький Шахтар може продати 21-річного ізраїльського вінгера Манора Соломона в лондонський Арсенал.
Про це в своєму телеграм-каналі написав головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.
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На його думку, повернення в команду талановитого хавбека Михайла Мудрика є сигналом до майбутнього трансферу ізраїльського легіонера "гірників".
"Ну що ж, Мудрик непогано набрав в Десні. Чому зараз? Як версія – Соломон в Арсенал. Шанси Тайсона і Коноплянки можете оцінити самі, тим більше перший потрібен не тільки зліва", – повідомив журналіст.
Що відомо про кар'єру Соломона
- У поточному сезоні Соломон провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, де забив п'ять м'ячів і віддав одну результативну передачу.
- Орієнтовна вартість футболіста оцінюється в 7 мільйонів євро. Контракт Манора з "гірниками" розрахований до кінця грудня 2023 року.
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