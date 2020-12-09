Бразильский легионер Шахтера Дентиньо уже в скором времени может изменить украинскую прописку на японскую. Игрок уже ведет переговоры из одним из клубов чемпионата Японии.

Уже в начале следующего года бразильский атакующий полузащитник покинет УПЛ. Об этом сообщает Metropoles.

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Хотя контракт Дентиньо с "горняками" рассчитан до июля 2021 года, но 31-летний игрок уже ведет переговоры с будущим клубом. Пока неизвестно, удастся ли сторонам ударить по рукам и условия, которые предлагают футболисту.

Одной из причин досрочного переезда бразильца в другой чемпионат вроде стали расовые предубеждения. В последнее время Дентиньо и его семья начали сталкиваться с этой проблемой регулярно.

В этом сезоне бразилец провел в "оранжево-черной" футболке лишь 7 матчей, в которых трижды поражал владения соперников.

Карьера Дентиньо в Шахтере: главное

9 лет назад Дентиньо подписал 5-летний контракт с Шахтером. Его трансфер составил 7,5 миллионов евро. Уже через два месяца бразилец дебютировал в составе "горняков" в матче против киевской Оболони.

Нестабильное место в составе заставило его перейти в аренду для игровой практики. Тогда Дентиньо отправился за ней в турецкий Бешикташ. Но впоследствии вернулся в команду из Донецка.

Под руководством Мирча Луческу игра бразильца приобрела стабильности. Но в последние сезоны Дентиньо обычно не выходит в стартовом составе, а появляется на поле со скамейки запасных.

За свою карьеру в Шахтере трижды получал "золото" чемпионата Украины. Такое же количество раз поднимал над головой Кубок и Суперкубок Украины.