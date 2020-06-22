Форвард київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який на даний момент на правах оренди виступає за турецький "Анкарагюджю", закрутив роман з українською тенісисткою – Ольгою Янчук.

Ця інформація стала відома широкій громадськості після того, як дівчина привітала в Instagram люксембурзького футболіста з 25-річчям, яке той відсвяткував 20 червня.

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У сторіс тенісистка на тлі свого спільного фото з Жерсоном написала: "З днем народження. Дякую за щоденну посмішку на моєму обличчі. Люблю тебе".

Красуню раніше пов'язували із зіркою "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком і навіть ходили чутки про любовний трикутник з ним і Владою Седан.

Здається, Жерсон вже встав на шлях Тете, Хочолави й інших легіонерів, які не встояли перед українськими красунями.

Що відомо про Ольгу Янчук

25-річна тенісистка Ольга Янчук на даний момент займає 687 місце в рейтингу WTA, а її найкращим результатом є 213-позиція у світовій класифікації. За свою кар'єру вона заробила 141 тисячу доларів призових.

Фотографії Ольги Янчук

Що відомо про Жерсона Родрігеса

Цікаво, що у форварда збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса є син, якому скоро виповниться 2 роки. Чинний контракт гравця з "Динамо" розрахований до 30 червня 2024 року. Але зараз він успішно виступає в "Анкарагюджю", у восьми матчах турецької Суперліги забивши три голи і оформивши два асисти.

Перебуваючи в "Динамо", Жерсон Родрігес перестав потрапляти до складу після висловлення невдоволення головним тренером киян Олексієм Михайличенком. Крім того, стало відомо про скандальну поведінку люксембуржця. Крім конфлікту з тренером Родрігес відзначився тим, що приїжджав на тренування "Динамо" з перегаром. При цьому уточнювалося, що порушенням режиму Жерсон відрізнявся і в попередніх командах.