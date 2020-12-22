Легионер Динамо Фран Соль забил очередной гол за Тенерифе. Испанец отметился результативным ударом в воротах Жироны.

Матч состоялся в рамках 19-го тура испанской Сегунды. Фран Соль, выступающий на правах аренды за Тенерифе, вышел в стартовом составе команды и сумел помочь клубу праздновать победу, пишет 24 канал.

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Гол динамовца

Динамовец уже в начале встречи мог записать свою фамилию на табло. Но голкипер после удара головой в эффектном прыжке спас ворота. Быстрый гол все-таки удалось создать хозяевам благодаря точному выстрелу Уилсона.

На 34-й минуте за дело взялся испанский форвард Динамо. Форвард замкнул передачу на дальней штанге и пробил в неприкрытый вратарем угол ворот – 2:0.

В середине второго тайма в игру вступил судья матча. Арбитр показал сразу две красные карточки и остановил схватку футболистов. Обе команды доигрывали встречу в меньшинстве. Тенерифе удалось довести поединок до победы.

Благодаря победе Тенерифе выбралось из основ турнирной таблицы. Сейчас клуб Соля занимает 16 место, в их активе 20 очков. А вот их соперник Жирона осталась 8-й.

В 15 матчах Соль трижды отличился в воротах соперников и еще однажды отдал голевую передачу на партнера по команде.

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