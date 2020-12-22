Бывший игрок киевского Динамо Домагой Вида отметился голом за Бешикташ. Игрок пяткой элегантно перевел мяч в ворота.

В рамках 13-го тура чемпионата Турции Бешикташ дома принимал Эрзурумспор. Хозяева без труда разгромили соперника, а гол защитника Домагоя Виды еще долго будет сниться в ужасных снах голкипера, пишет 24 канал.

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Гол экс-динамовца

При счете 2: 0 в пользу хозяев отличился бывший защитник Динамо Вида. Хорват подключился к атаке. Бешикташ подал мяч с углового, но защитники разрядили ситуацию. Мяч снова вернулся к игроку хозяев на фланге. Вторая подача которого уже стала результативной.

Вида откликнулся на передачу и мастерски одним касанием в прыжке пяткой перевел мяч мимо голкипера – 3:0. Этот гол стал настоящим шедевром во встрече.

На этом хозяева не остановились. За две минуты счет поединка стал уже 4: 0. Абубакар оформил дубль.

Отметим, что для хорватского защитника этот гол стал первым в сезоне.

После победы Бешикташ с 2 очками расположился на 4 месте. Они вплотную приблизились к лидерской тройке.

Гол Домагоя Виды смотрите видео