Легіонер Динамо Фран Соль забив черговий гол за Тенеріфе. Іспанець відзначився результативним ударом у воротах Жирони.

Матч відбувся у рамках 19-го туру іспанської Сегунди. Фран Соль, який виступає на правах оренди за Тенеріфе, вийшов у стартовому складі команди та зумів допомогти клубу святкувати перемогу, пише 24 канал.

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Гол динамівця

Динамівець вже на початку зустрічі міг записати своє прізвище на табло. Але голкіпер після удару головою у ефектному стрибку врятував ворота. Швидкий гол таки вдалось створити господарям завдяки влучному пострілу Вілсона.

На 34-й хвилині за справу взявся іспанський форвард Динамо. Форвард замкнув передачу на дальній стійці та пробив у неприкритий воротарем кут воріт – 2:0.

У середині другого тайму у гру вступив суддя матчу. Арбітр показав одразу дві червоні картки та зупинив сутичку футболістів. Обидві команди догравали зустріч у меншості. Тенеріфе вдалось довести поєдинок до перемоги.

Завдяки звитязі Тенеріфе вибралось з підвалин турнірної таблиці. Зараз клуб Соля посідає 16 місце, у їх активі 20 очок. А от їх суперник Жирона залишилась 8-ю.

У 15 матчах Соль тричі відзначався у воротах суперників та ще одного разу віддав гольову передачу на партнера по команді.

Тенеріфе – Жирона відеоогляд (Гол Соля з 0:33)