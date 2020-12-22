Легіонер Динамо відзначився голом у Іспанії та витягнув команду з дна таблиці
Легіонер Динамо Фран Соль забив черговий гол за Тенеріфе. Іспанець відзначився результативним ударом у воротах Жирони.
Матч відбувся у рамках 19-го туру іспанської Сегунди. Фран Соль, який виступає на правах оренди за Тенеріфе, вийшов у стартовому складі команди та зумів допомогти клубу святкувати перемогу, пише 24 канал.
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Гол динамівця
Динамівець вже на початку зустрічі міг записати своє прізвище на табло. Але голкіпер після удару головою у ефектному стрибку врятував ворота. Швидкий гол таки вдалось створити господарям завдяки влучному пострілу Вілсона.
На 34-й хвилині за справу взявся іспанський форвард Динамо. Форвард замкнув передачу на дальній стійці та пробив у неприкритий воротарем кут воріт – 2:0.
У середині другого тайму у гру вступив суддя матчу. Арбітр показав одразу дві червоні картки та зупинив сутичку футболістів. Обидві команди догравали зустріч у меншості. Тенеріфе вдалось довести поєдинок до перемоги.
Завдяки звитязі Тенеріфе вибралось з підвалин турнірної таблиці. Зараз клуб Соля посідає 16 місце, у їх активі 20 очок. А от їх суперник Жирона залишилась 8-ю.
У 15 матчах Соль тричі відзначався у воротах суперників та ще одного разу віддав гольову передачу на партнера по команді.
Тенеріфе – Жирона відеоогляд (Гол Соля з 0:33)
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