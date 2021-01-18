Динамо назвало третьего соперника на сборах в ОАЭ
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона-2020/2021. Украинский клуб узнал третьего соперника, с которым проведет товарищеский матч в ОАЭ.
Как сообщает сайт Динамо, на первом учебно-тренировочном сборе в ОАЭ команда проведет контрольный матч с представителем местной лиги – клубом Аджман из одноименного города.
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Именно в этом месте располагается Динамо.
Проведение матча запланировано на пятницу, 22 января, на поле Rashid Bin Saeed Stadium. Начало матча – в 16:15 по киевскому времени
Что известно о сопернике Динамо
В этом сезоне Аджман выступает в высшем дивизионе ОАЭ – Про-Лиге.
Сейчас команда идет на 13-й позиции и борется за выживание, набрав 6 очков после 13-и туров.
Аджман станет третьим соперником Динамо в ОАЭ. 18 января киевляне сыграют с варшавской Легией, а 21-го января – солигорским Шахтером.
Динамо информирует, что ведет переговоры с четвертым соперником.
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