У легенды сборной Украины Андрея Воронина умерла мама

В семье легендарного футболиста сборной Украины Андрея Воронина произошла трагедия. Умерла мама Андрея Воронина – Регина Борисовна.
Мама Воронина внезапно ушла из жизни
О смерти мамы Воронина сообщает московское Динамо. Андрей Воронин сейчас работает тренером в структуре российского клуба.
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"В семье тренера Динамо Андрея Воронина произошла трагедия – скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна. Футбольный клуб Динамо выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним о потере", – говорится в сообщении Динамо.
О причинах смерти мамы Воронина информации нет.
- Андрей Воронин стал помощником главного тренера Динамо Сандро Шварца в октябре 2020 года.
- Украинский экс-игрок московского Динамо защищал цвета россиян с 2010 до 2014 года. В сезоне-2012/2013 Воронин играл на правах аренды за Фортуну.
- В составе "бело-голубых" – финалист Кубка России. Выступал за Боруссию из Менхенгладбаха, Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль и Герту.
- Карьеру в сборной Украины завершил после Евро-2012.