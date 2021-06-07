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Владимир Ткаченко – настоящая легенда

Ткаченко, будучи незрячим, провел более 150 тысяч сеансов массажа и побывал более чем в 100 странах.

В 2013 году имя Ткаченко было внесено в "Книгу рекордов Украины", он оказался единственным в стране человеком с ограниченными возможностями, который на протяжении 50 лет проработал в одном коллективе.

Ткаченко родился в Чечне. Он стал плохо в видеть еще в детстве, поэтому вынужден был читать по системе Брайля.

В 1963 году Ткаченко стал работать в Шахтере, а через некоторое время полностью потерял зрение. Несмотря на это, он научился определять игроков на ощупь.