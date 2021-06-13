Мама Вороніна раптово пішла з життя

Про смерть мами Вороніна повідомляє московське Динамо. Андрій Воронін наразі працює тренером у структурі російського клубу.

Читайте також Помер легендарний співробітник Шахтаря, який працював у клубі 50 років

"У сім'ї тренера Динамо Андрія Вороніна сталася трагедія – раптово померла його мати Регіна Борисівна. Футбольний клуб Динамо висловлює щирі співчуття Андрію і його сім'ї і сумує разом з ним про втрату", – йдеться у повідомленні Динамо.

Про причини смерті мами Вороніна інформації немає.