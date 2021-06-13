Мама Воронина внезапно ушла из жизни

О смерти мамы Воронина сообщает московское Динамо. Андрей Воронин сейчас работает тренером в структуре российского клуба.

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"В семье тренера Динамо Андрея Воронина произошла трагедия – скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна. Футбольный клуб Динамо выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним о потере", – говорится в сообщении Динамо.

О причинах смерти мамы Воронина информации нет.