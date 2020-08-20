Бывшие игроки сборной Украины Артем Федецкий и Александр Алиев получили тренерские лицензии УЕФА категории А.

На своей странице в Instagram Алиев объявил, что завершил прохождение тренерских курсов. На фотографии Александр показал соответствующий диплом, с которым также сфотографировался и агент Милевского Александр Панков.

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"Вот она! Экзамен прошел, лицензия у меня, а теперь – Команда", – так подписал свой пост экс-футболист "Динамо".

"Тренерская лицензия УЕФА, диплом А", – написал Федецкий в Instagram.

Вместе с Федецким и Алиевым на тренерских курсах учились Алексей Гай, Илья Галюза, Алексей Годин, Анатолий Диденко, Андрей Дикань, Николай Ищенко, Олег Красноперов, Адриан Пуканыч, Вячеслав Чечер, Александр Чижов и Олег Шелаев.