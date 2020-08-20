Колишні гравці збірної України Артем Федецький та Олександр Алієв отримали тренерські ліцензії УЄФА категорії А.

На своїй сторінці в Instagram Алієв оголосив, що завершив проходження тренерських курсів. На фотографії Олександр показав відповідний диплом, з яким також сфотографувався і агент Мілевського Олександр Панков.

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"Ось вона! Іспит пройшов, ліцензія у мене, а тепер – Команда", – так підписав свій пост ексфутболіст "Динамо".

"Тренерська ліцензія УЄФА, диплом А", – написав Федецький в Instagram.

Разом з Федецьким і Алієвим на тренерських курсах навчалися Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв.