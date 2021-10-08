Легендарный украинский вратарь неожиданно продолжит играть в 46 лет

Голкипер второлигового Левого берега Виталий Рева рассказал о решении выступать на профессиональном уровне в 46 лет.

Как сообщил сам голкипер, ранее он не завершал карьеру, а просто не играл некоторое время.

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Мистики нет. Я не заканчивал карьеру. Закончился определенный период Арсенала – он стал банкротом, и так далее. В тот момент негде было играть футбол. Потом у меня была травма плеча, после которой я восстанавливался где-то 9 – 10 месяцев. Затем немного учился и дальше жил, как нормальный человек – занимался футболом, играл за сборную ветеранов, поддерживал себя в форме,

– сказал он.

"А потом пришли время, место и обстоятельства – создался Левый берег. В связи с тем, что у меня давние отношения с главным тренером, президентом. Обсудили, попробовали в любителях – получилось. А дальше спросил, продолжаем ли сотрудничество – вроде как, да", – рассказал Виталий Рева.

Что известно про Реву и Левый берег